Проехал на красный: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 16 сентября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Гринкевича: легковой автомобиль проехал регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной.
Также сообщается, что все участники ДТП живы.
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