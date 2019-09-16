Проехал на красный: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото)

Проехал на красный: В Донецке столкнулись два автомобиля (Фото)

ДН

16.09.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 16 сентября, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как рассказывают дончане, авария произошла на пр. Гринкевича: легковой автомобиль проехал регулируемый перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной.

Также сообщается, что все участники ДТП живы.

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