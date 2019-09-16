Нетрезвый и с коноплей в багажнике: На Донетчине водителю грозит ответственность сразу по нескольким статьям

На Донетчине наряд группы реагирования полиции остановил машину, водитель которой, по предварительно информации был нетрезв, а в багажнике перевозил коноплю. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

«Вчера (15 сентября, – ред.) в Бахмуте (до переименования, – Артемовск) работники группы реагирования патрульной полиции местного отдела остановили легковой автомобиль для проверки документов. За рулем транспортного средства находился 25-летний местный житель. Мужчина вел себя неадекватно, поэтому полицейские заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения», – рассказали в полиции.

Кроме того, в багажнике автомобиля были обнаружены свежесорванные кусты конопли.

«Водитель объяснил, что эту коноплю сорвал на пустыре для собственного употребления», – отметили в пресс-службе.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции Бахмута. Изъятое наркотическое вещество направлено на исследование в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц» Уголовного кодекса Украины.