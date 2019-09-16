На Донетчине «газовщик» напал на пенсионера

На Донетчине осужден мужчина, который, представившись сотрудником газовой службы, совершил разбойное нападение на пенсионера. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

По данным ведомства, суд решил, что мужчина, который совершил разбой, соединенный с проникновением в жилище 65-летнего мужчины, понесет наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Доказано, что в начале февраля 2018 года 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому, в котором накануне отключили газоснабжение. Представляя из себя «газовщика», злоумышленник вошел в одну из квартир и набросился на хозяина с кулаками. От полученных ударов последний упал на пол и потерял сознание, а нападающий липкой лентой и проволокой связал ему руки и ноги и стал требовать денежные средства», – говорится в сообщении.

«Не получив ответа, он схватил металлическую гантель и нанес мужчине несколько ударов по различным частям тела, а для продолжения «допроса» использовал два ножа, один из которых приставил к горлу жертвы, а другим вызвал несколько колото-резаных ранений. Завладев имуществом потерпевшего, а именно – мобильным телефоном, фотоаппаратом, пневматической винтовкой с оптическим прицелом и денежными средствами, правонарушитель скрылся и вскоре был задержан правоохранителями», – сообщили в прокуратуре.

В результате нападения «газовщика» пенсионер, по данным прокуратуры, получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, множественные синяки и гематомы. «Причиненный ему материальный ущерб составил более 11 тыс. грн. Суд, учитывая доводы обвинения, признал преступника виновным по ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) УК Украины», – сообщили в прокуратуре.