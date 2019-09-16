На Донетчине арестовали пулеметчика «ДНР»

Взятому в плен вблизи прифронтового поселка Зайцево (Донецквя обл.) пулеметчику «ДНР» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства арестован житель Горловки, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях и нападении на граждан) Уголовного кодекса Украины.

«В ноябре 2016 года 24-летний мужчина добровольно пришел в военкомат города Горловка, находящегося под временным контролем террористической организации "ДНР", где он был зачислен на должность заряжающего в состав минометной батареи, а летом 2019 года переведен до" 2-го взвода 1-й мотострелковой бригады на должность пулеметчика"», – говорится в сообщении.

«Находясь на передовых позициях незаконных вооруженных формирований, расположенных в с. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, будучи вооруженным автоматом Калашникова, злоумышленник вместе с другими боевиками длительное время оказывал ожесточенное сопротивление ВСУ», – заявили в прокуратуре Донецкой области.

«В конце августа в ходе боевого столкновения трое боевиков, которые пытались приблизиться к украинским позиций, были убиты, а четвертый ранен и взят в плен. В настоящее время боевику сообщено о подозрении в совершении инкриминируемого преступления. Досудебное расследование продолжается»,– добавили в ведомстве.