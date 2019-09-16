Фонд Рината Ахметова остается лидером благотворительности в Украине, – всеукраинский соцопрос

Более 95% жителей Украины* знают о благотворительной деятельности Рината Ахметова. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в июне 2019 года. Фонд возглавляет ТОП-3 благотворительных организаций, опережая по показателям известности Международный комитет Красного Креста. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

По данным исследования, на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей о работе Фонда Рината Ахметова осведомлены 98% опрошенных.

Кроме того, почти 60% украинцев назвали Фонд Рината Ахметова самой масштабной частной благотворительной организацией в стране. Его деятельность положительно оценивают свыше 90% жителей Донбасса.

На фоне данных ООН об уменьшении присутствия международных и украинских гуманитарных структур на востоке страны Фонд Рината Ахметова остается лидером среди благотворительных организаций, которые оказывают помощь на Донбассе. При этом более половины украинцев назвали благотворительную деятельность Рината Ахметова главным фактором предотвращения гуманитарной катастрофы в этом регионе.

«Люди продолжают жить на линии соприкосновения в очень тяжелых условиях, иногда без еды, без нормального сообщения с соседними населенными пунктами, аптеками и магазинами. Именно для таких людей продолжает работать Фонд Рината Ахметова. Каждый день им оказывается помощь в том, в чем они больше всего нуждаются. Благодаря этой деятельности уже спасено более миллиона жизней», – сказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда.

По данным социологического исследования КМИС, 65% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы.

Татьяна Кухоцкая также отметила, что все больше жителей Украины узнают о деятельности Фонда Рината Ахметова. Если в конце 2017-го – начале 2018 года, согласно КМИС, о Фонде знали 77% населения страны и 76% – Донбасса, то в 2019 году эти показатели выросли до 95,6% и 97,9% соответственно.

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирному населению. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный Штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей Донбасса, пострадавших в результате боевых действий:

«Помощь населению» – выдано более 12,3 миллиона продуктовых наборов;

«Адресная помощь» – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек;

«Мирное лето – детям Донбасса» – летний и отдых и психологическую помощь получили порядка 4500 детей;

«Реабилитация раненых детей» – в рамках направления проведено свыше 100 курсов реабилитации;

«Эвакуация и расселение» – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

* Опрос проходил среди 2850 респондентов