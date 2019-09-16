Экс-член НВФ «ДНР» сдался полицейским в Константиновке

В Константиновке (Донецкая обл.) бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» добровольно сдался полицейским. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает отдел коммуникации Константиновского отделения полиции Донецкой области.

«В июне 2014 года 54-летний мужчина поддался на российскую пропаганду и пришел к террористам помочь строить "русский мир". Он дежурил на блокпосту, где обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд. Через несколько месяцев, когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, испугался и покинул ряды террористов. Когда жизнь в постоянном ожидании быть задержанным надоела, экс-боевик сдался правоохранителям», – говорится в сообщении.

О возможности освободиться от наказания мужчина узнал из полицейских новостей.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах НВФ.

В полиции напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и сообщило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления.

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