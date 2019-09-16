Несмотря на войну на Донбассе, Украина развивается, – президент Словакии

Несмотря на войну на Донбассе, Украина развивается и проводит реформы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 сентября, в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявила президент Словацкой Республики Зузана Чапутова.

«В Словакии мы воспринимаем Украину как страну трудолюбивых и способных людей. Словакия будет и дальше поддерживать Украину на пути реформ и пути европейской и евроатлантической интеграции, и будет защищать ваш суверенитет и территориальную целостность», – сказала она.

«Запланированные реформы, включая либерализацию торговли и приватизацию, будут также путем к процветанию и развитию сотрудничества между нашими странами. Наше сближение, я считаю, является очень важным вопросом, прежде всего когда Украина переживает тяжелые времена», – заявила Чапутова.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский приглашен на официальный визит в Словакию для обсуждения вопросов сотрудничества между странами. «Нас, как председательствующую страну в ОБСЕ, успокоила ситуация в Станице Луганской. Обмен заложниками с РФ и обновление переговоров в Нормандском формате являются очень важным сигналом, что дела пойдут лучше. Решение конфликтов должно быть основано на нормах международного права, что должно учитывать суверенитет и международно признанные границы», – подчеркнула президент Словакии.

«Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя, поэтому Словакия с позиции Европейского Союза поддерживает продолжение санкций против России, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроля над своей территорией», – добавила Чапутова.

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