Вывозили грузовиком: На Донетчине выявили теплицы с трехметровой коноплей

В Славянске (Донецкая обл.) полицейские ликвидировали посев конопли высотой 3,5 метра. Об этом сегодня, 16 сентября сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Во время санкционированного обыска на промышленном объекте, расположенном на окраине города, внимание правоохранителей привлекли две теплицы. Оказалось, что помещения имеют "секрет" – дальняя их часть была огорожена от посторонних глаз и оборудована для выращивания наркорастений», – сообщили в полиции.

«Кусты каннабиса были ухожены почти по научному методу: имели систему полива и контроль температуры, стебле зафиксированы, а корни – под специальной защитой. Некоторые из растений достигали высоты до 3,5 метров», – добавили в пресс-службе.

Всего правоохранители изъяли 29 кустов конопли. Их смогли вывезти только на грузовом автомобиле.

Владельцем теплиц оказался житель Славянска 1956 года рождения.

Все изъятое направлено на экспертизу.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.