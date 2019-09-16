В Попаснянском районе начали гуманитарное разминирование

Сегодня, 16 сентября, вблизи поселка Тошковка (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 4 команды саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины совместно с Датской группой по разминированию (DDG) начали проведение гуманитарного разминирования. Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ).
«Перед командами стоит задача очистить от мин опасный участок и передать ее местным фермерам», – говорится в сообщении.
Как сообщается, проведение разминирования стало здесь возможным благодаря обучению, которое саперы прошли в соответствии с международными стандартами и оборудованию общей стоимостью около 5 млн грн. Его закупили и передали при финансовой поддержке правительства США.
Напомним, на Донбассе в 2018 году 43% жертв среди мирного населения было вызвано случаями, связанными с минами и взрывоопасными пережитками войны. Инциденты, связанные с минами, были основной причиной жертв среди детей. Чтобы сделать регион безопасным для людей, жизнью и здоровьем рискуют эксперты по разминированию.
Как сообщалось ранее, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения около 16 тыс. кв. км содержат участки местности, несущие минную опасность для населения. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.
Читайте также:
- Июль не щадил жителей Донбасса: Международники отмечают рост количества жертв от мин (Инфографика)
- Из декрета в саперы: Переселенка рассказала, почему занимается разминированием Донбасса
- На Донбассе саперы изъяли и уничтожили 405 взрывоопасных предметов
- На Луганщине HALO Trast завершила разминирование 11 участков территории
- На Луганщине завершился один из этапов разминирования
- Разминирование линии соприкосновения на Донбассе займет более 10 лет, – Безсмертный
- Заминированный Донбасс: Линия соприкосновения небезопасна
- Мины угрожают мирным жителям с обеих сторон линии разграничения на Донбассе, – ОБСЕ (Фото)
- Опасно мины! Кабинет министров утвердил Правила обозначения опасностей, связанных с минами
Комментарии