В «ЛНР» арестован «министр внутренних дел», – соцсети

На неподконтрольной украинской власти территории Луганской области арестован «министр внутренних дел» Игорь Корнет. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает в Телеграм-канале известный блогер Незыгарь.

«Сообщают, что по распоряжению главы ЛНР Пасечника уволен и арестован министр внутренних дел Игорь Корнет. Планировал бежать в Россию, был задержан», – говорится в сообщении.

Позднее в милитаристском телеграм-канале «Марочко live» появилась информация, в которой арест Корнета опровергается. «Украинские пропагандисты раздувают тему с арестом министра МВД ЛНР... с Корнетом все нормально, считайте опровержением», – говорится в сообщении.