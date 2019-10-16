В мясном павильоне почти нет покупателей: Гражданин РФ показал Восточный рынок в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов в начале осени побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске, где посетил Восточный рынок. В октябре Борисов опубликовал кадры в соцсети.

Россиянин показал, какие продукты продают на рынке, и цены на них.

Так, рыба продается по цене за 1 кг:

скумбрия – 450 руб. (174 грн по местному курсу на 16.10.2019);

сельдь – 180 руб. (70 грн);

лещ – 400 руб. (155 грн).

Овощи, фрукты и ягоды продают по следующей стоимости (за 1 кг):

помидоры – 28 руб. (11 грн);

помидоры розовые – 65 руб. (25 грн);

дыни – 30 руб. (12 грн);

арбузы – 15 руб. (6 грн);

огурцы – 50 руб. (19 грн);

картошка – 20 руб. (8 грн);

персик – 120 руб. (47 грн);

чеснок – 130 руб. (50 грн).

Шампиньоны стоят 250 руб. (97 грн) за кг.

Куриное филе продают по 150 руб. (58 грн), голень – по 139 руб. (54 грн).

Также Борисов посетил мясной павильон, где были практически одни продавцы, покупателей очень мало. Свиной биток продается в Луганске по 280 руб. (109 грн), телятина на гуляш стоит 280 руб. (109 грн).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!