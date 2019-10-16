Россиянин показал, что продают на стихийном рынке в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске.

Он побывал в районе Восточного рынка, вблизи которого расположен стихийный рынок. Запечатленные в начале осени кадры Борисов опубликовал в октябре.

На стихийном рынке, по его словам, продают, «что у кого есть». Местные жители предлагают купить одежду, обувь, запчасти, инструменты, игрушки, стеклянные банки и другие вещи. Товары раскладывают на клеенку, постеленную на землю.

«Жить людям не за что, и поэтому они вынуждены выходить, что-то последнее свое продавать», – прокомментировал Борисов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: