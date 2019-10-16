Россиянин показал, что продают на стихийном рынке в Луганске (Фото)

Гражданин РФ Сергей Борисов побывал в неподконтрольном украинским властям Луганске.
Он побывал в районе Восточного рынка, вблизи которого расположен стихийный рынок. Запечатленные в начале осени кадры Борисов опубликовал в октябре.
На стихийном рынке, по его словам, продают, «что у кого есть». Местные жители предлагают купить одежду, обувь, запчасти, инструменты, игрушки, стеклянные банки и другие вещи. Товары раскладывают на клеенку, постеленную на землю.
«Жить людям не за что, и поэтому они вынуждены выходить, что-то последнее свое продавать», – прокомментировал Борисов.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube
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