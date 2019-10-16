Медстрахование в Украине можно внедрять не раньше, чем через 2 года, – Радуцкий

Внедрение в Украине медицинского страхования можно будет не раньше, чем через 2 года, когда решат вопросы с выплатой официальных зарплат. Так считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в настоящее время готовится законопроект о медицинском страховании. «Обсуждать и писать его будем сейчас, потому что это приоритет, но внедрять его будем не раньше, чем через два года. Нельзя внедрять закон об общеобязательном государственном медицинском страховании, пока Государственная фискальная служба, Министерство экономики (Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства – ред.), Министерство финансов, полиция, прокуратура, СБУ и НАБУ не решит вопрос, что делать с "черным налом", с зарплатой в конвертах. На сегодня 60% зарплаты – вне официального учета, поэтому такой закон не только не будет работать – он вообще уничтожит то, что есть», – сказал Радуцкий.

Он отметил, что «сейчас идет развитие Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по всем направлениям, а НСЗУ – это прототип общегосударственного обязательного медицинского страхования».

«Здесь мы с [Уляной] Супрун и предыдущей командой полностью похожи. Есть только разногласия относительно моделей, но это разногласия технические, не идеологические», – добавил он.

Кроме того, глава комитета сообщил, что депутаты намерены «внести изменения в процедуру определения гарантированного пакета медицинских услуг, предоставив более четкое определение понятия "гарантированный пакет"». «Сегодня, особенно на уровне "вторички" и "третички", с этим есть вопросы», – уточнил Михаил Радуцкий.

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