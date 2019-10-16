Последний шанс «Минска»: Эксперт рассказал о плане Б по Донбассу

Украина на дипломатическом поле переходит к более агрессивной позиции и пытается стимулировать Россию ко встрече в «нормандском формате». Такое мнение выразил политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

По его словам, сейчас Украина повышает ставки, чтобы заставить Российскую Федерацию все-таки встретиться в «нормандской формате». Об этом свидетельствует заявление главы Министерства иностранных дел Вадима Пристайко о том, что нормандская встреча в ноябре – последний шанс «Минска», иначе придется искать «план Б».

Саакян напомнил, что до того, как Украина заняла более жесткую позицию, она испытала давление со стороны западных партнеров и РФ по поводу необходимости конструктивных шагов.

«Украина сделала больше, чем должна, в частности одобрила "формулу Штайнмайера". В таких условиях мы можем апеллировать к западным коллегам, что РФ не выполняет свои обязательства», – подчеркнул Саакян.

Эксперт отметил, что Пристайко уже озвучивал предварительный «план Б». «Если Нормандский формат не получается, РФ не идет на конструктив, то Украина четко может говорить о том, что в Минском и Нормандском процессах достичь переговоров с РФ невозможно. Украина может обратиться к международному сообществу за другим инструментарием – миротворцами, временной администрацией», – считает он.

Саакян отметил, что в этой ситуации Украина получит первенство инициативы в связи с тем, что мы продемонстрировали максимум для достижения мира в рамках Минского и нормандского процессов, а РФ все саботирует.

«Очевидно, план Б заключается в том, что Украина готова отойти от "Минска" и "нормандского формата", аргументировав западным коллегам тем, что эти процессы не дают результатов», – предположил эксперт.

В свою очередь, глава Совета Всеукраинского объединения «Союз участников миротворческих операций» Сергей Грабский критически оценил перспективы Нормандского саммита.

По его мнению, Украине не стоит зацикливаться на "нормандском формате", следует двигаться дальше. Он пояснил, что украинская тема – второстепенный вопрос европейской политики.

«Во-первых, Франция и Германия теряют интерес к украинской теме. Во-вторых, отношения с США не столь радужные, чтобы говорить о стопроцентной поддержке в вопросе Донбасского кризиса. Дональд Трамп не так быстро сможет присоединиться к "нормандскому формату"», – резюмировал эксперт.

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