Почему «Мисс Макеевка» шьет в Харькове сумки из рекламных баннеров (Фото, видео)

Екатерина Уварова – молодая дизайнерка и создательница молодежного бренда Nadenu. Разработкой футболок и свитшотов исключительно в черном и белом цветах она занимается самостоятельно, также рисует необычные принты и придумывает дерзкие надписи. А ведь когда-то Екатерина мечтала о карьере модели – высокая, стройная девушка, с длинными русыми волосами и бездонными серыми глазами стала обладательницей титула «Мисс Макеевка-2013». А потом началась война и экстренный переезд.

2014 год стал точкой невозврата

Моделингу Екатерина посвятила 4 года. Дефиле, фотопозирование, основы визажа, актерское мастерство – все это преподавали мастера своего дела в модельной школе «Галатея», владелицей которой была Юлия Уварова – мама нашей героини. «Это было дело для души. Основным же бизнесом были два магазина в Макеевке и Донецке, которые специализировались на продаже весов и лабораторных приборов», – рассказала Юлия.

А когда началась война, весь бизнес женщина перевела в интернет, обосновавшись с дочкой в Бердянске. Тут у них была собственная квартира, поэтому переселенческие мытарства в поисках арендованного жилья прошли мимо Юлии и Екатерины.

Продолжать карьеру модели после вынужденного переезда девушка не захотела. Все свободное время она проводила, вырисовывая необычные и замысловатые картины. «2014 год – стал для меня точкой невозврата в нескольких смыслах этого слова. Я осознала, что все материальные блага, например, вещи, дом, машина могут исчезнуть из твоей жизни. А вот близкие люди всегда останутся с тобой. Вот только вижусь с ними не часто. Бабушка иногда приезжает к нам, а дедушку уже 4 года вижу только в мониторе компьютера во время общения по Skype», – поделилась Екатерина, которой на момент отъезда было 15 лет.

Депрессия превратилась в оригинальные рисунки

Девушка немного психологически замкнулась в себе и все свои эмоции и переживания выплескивала на бумагу. «Сначала рисунок был некой реабилитацией и уравновешивания моей пошатнувшейся психики. Вместо того чтобы грустить и плакать, я брала карандаш и рисовала. Мои картины созданы с любовью и душой, я рисую для собственного удовольствия, испытывая радость от процесса создания чего-то нового на свет. Я даже хотела в Бердянске организовать свою персональную выставку-продажу картин, чтобы поддержать таких же творческих лиц-переселенцев, которые на тот момент находились в депрессии и не могли самостоятельно реализовать свои идеи. Но, к сожалению, так и не получилось воплотить задуманное», – рассказала она.

Получив аттестат об окончании школы, Екатерина не захотела оставаться в курортном городе и переехала в Харьков. В первой украинской столице она попыталась поступить в Академию дизайна и искусства, но, к сожалению, не прошла конкурсный отбор. Сейчас Екатерина учится на 4 курсе Харьковского национального университета им. Каразина, изучает пиар. Спустя год, продав жилье в Бердянске, поближе к дочери переехала и Юлия.

Одежда без ярлыков

Весной Екатерина Уварова приняла участие в «Kharkiv Fashion». Она представила концептуальную коллекцию футболок своего бренда Nadenu под названием «We can». «В показе наряду с профессиональными моделями на подиум вышли люди с ограниченными возможностями – представители Харьковской общественной организации "Креавита", а также паралимпийская чемпионка зимних Паралимпийских игр 2014 года по лыжным гонкам Людмила Павленко. На создание футболок с принтами на тему гендерного равенства меня вдохновило участие в конкурсе "Не вешай ярлыки", организованного фондом Елены Пинчук», – рассказала собеседница.

В своих работах дизайнер использует только белый и черный цвета. По ее мнению, они самые практичные, большинство людей отдают предпочтение классическим цветам. Что касается принтов, то тут Екатерина предварительно делает макеты и размещает их в соцсетях, а подписчики уже решают, круто это или нет. «И я прислушиваюсь к их мнению. Моя аудитория – молодежь от 16 до 25 лет, которая хочет самовыразиться с помощью одежды с оригинальным принтом», – отметила она.

Мода в стиле ресайклинг

Ограничиваться футболками Екатерина не стала. Сейчас она всецело занята новым для себя направлением – пошивом bannerbag – сумок и аксессуаров из использованных баннеров наружной рекламы.

«Минувшим летом после уборки в квартире, нашла покрытые пылью несколько баннеров. Выбрасывать было жалко, ведь они сделаны из полиэстера и полимеров. А, как известно, эти материалы не разлагаются и не перерабатываются. Тогда я придумала пошить из баннеров себе вместительную сумку-шопер. Она получилась даже лучше, чем я ожидала. Маме очень понравилась моя идея, это вдохновило меня придумать дизайн дорожных сумок для мелочей, косметичек и чехлов для ноутбука», – перечислила Уварова.

Девушка только придумывает дизайн, а швеи уже воплощают ее задумки в реальность. Это касается не только bannerbag, но и футболок со свитшотами. «Конечно, есть свои трудности в работе с баннерами. Дело в том, что все они имеют разную плотность. Есть баннеры, которые изначально были рассчитаны на разовое использование, а есть те, что на годы. И чем толще "ткань", тем труднее из нее отшивать сумки. Они "дубовые", поэтому стараюсь с ними как можно реже работать», – пояснила переселенка.

Она отмечает, что материала для работы хватает: «У меня среди друзей много активистов и общественников, приносят баннеры также незнакомые люди, которые как-то узнали обо мне и моей деятельности».

Свои работы Екатерина недавно представила на Kharkiv Zero Waste. Девушка даже и предположить не могла, что все сумки будут проданы. Просто в Харькове до нее никто не шил ничего подобного. «В Европе уже давно дают "вторую жизнь" вещам. К нам экологическое потребление дошло только недавно и развивается не так быстро, как хотелось бы. Мне очень нравится работать с баннерами. Во-первых, это мой, пусть и маленький вклад ради сохранения экологии, а во-вторых, сумки не только модные, а еще и крепкие и долговечные. Их можно носить в любую погоду, они не боятся снега и дождя», – объяснила она.

В планах у Екатерины – вывести свои bannerbag на международный рынок. Для начала – Польша, Венгрия, Чехия. «Надо пробовать продавать сумки из баннеров в Европе, потому что в нашей стране люди пока не сильно понимают такой формат. Я слежу за модными тенденциями и могу сказать, что за рубежом этот товар очень ценится – не только из-за экологичности, но и потому что это ручная работа. Я не хочу, как многие мои коллеги, быть зацикленной на продвижении своего бренда только на отечественный рынок. Поэтому буду искать различные пути и возможности для реализации задуманного», – заверила основательница молодежного бренда Nadenu.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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