В Луганске рассказали подробности ДТП с ребенком

В неподконтрольном украинским властям Луганске водитель легкового авто в состоянии алкогольного опьянения сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», ДТП произошло 14 октября на одном из пешеходных переходов Луганска: мужчина 1966 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Daewoo Lanos, совершил наезд на пешехода – ребенка 2013 года рождения. В результате ДТП мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован в реанимационное отделение Луганской «республиканской» детской клинической больницы.

«Водитель будет привлечен к уголовной ответственности», – уверяют в «МВД».

Напомним, ранее об этой аварии сообщали местные жители в соцсетях.

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