В ОБСЕ рассказали о переписи населения на неподконтрольном Донбассе

В неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей проводится перепись населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 15 октября.

14 октября 12 людей из неподконтрольных правительству районов Донецкой области рассказали наблюдателям, что принимали участие в переписи населения. В центре переписи населения, размещенном в учебном заведении в Горловке, 3-е женщин и 2-е мужчин, проводивших перепись, рассказали членам патруля Миссии, что люди, которые собирают данные для переписи, прошли подготовку и им также были выданы памятки с инструкциями.

«Перед зданием еще одного такого центра в Горловке 4-ро женщин рассказали наблюдателям, что о проведении переписи широко информируют средства массовой информации, и местные жители также получают смс-уведомления», – также говорится в отчете.

Кроме того, как отмечается в отчете, в тот же день в Голубовке (до переименования: Кировск) и Лозовском 2-е местных жителей (35 и 75 лет) рассказали команде СММ, что к ним домой приходили проводить перепись населения и не попросили предоставить никаких документов для сбора данных для переписи.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» и «ДНР» с 1 по 14 октября проходила перепись населения. Жителей опрашивали согласно анкете, которая содержит 13 блоков вопросов. Переписчикам обещали за работу до 10 тыс. руб. (3 845 грн). Определенной категории людей выдавали справку о прохождении переписи. На начало переписи в «республиках» суммарно проживало 3 млн 720 тыс. 110 чел.

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