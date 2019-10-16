Обвиняют в «сотрудничестве с СБУ»: В «ЛНР» задержали местного жителя

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области задержан местный житель, которого обвиняют в «сотрудничестве с СБУ». Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», мужчина во время активных боевых действий выехал на подконтрольную украинским властям территорию, «где попал в поле зрения сотрудников СБУ». «Под угрозой физической расправы над родственниками, проживающими на подконтрольной украинским силовикам территории, он был вынужден дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Ему присвоили псевдоним "Крюк" и поставили задачу по сбору сведений военного и социально-экономического характера», – уверяют в «республике».

«В частности, их интересовала информация о стратегически важных объектах республики, на одном из которых мужчина ранее работал», – добавляют в «МГБ».

Также в «МГБ» сообщают, что «утечка данных, собранных агентом СБУ, была предотвращена, местный житель дал признательные показания».

В «ЛНР» его обвиняют в «сотрудничестве с иностранными спецслужбами», мужчине грозит тюремный срок – до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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