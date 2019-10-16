Какие лекарства везут через КПВВ жители неподконтрольного Донбасса, – опрос

Эксперты опросили переселенцев, которые вернулись домой, и других жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса, регулярно пересекающих линию разграничения, какие лекарства они чаще покупали на подконтрольной Украине территории во втором квартале 2019 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, переселенцы, которые вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс, на подконтрольной Украине территории чаще всего покупают такие лекарства:

от заболеваний сердечно-сосудистой системы – 58%;

от повышенного давления – 35%;

от простуды и острых респираторных инфекций – 11%;

обезболивающие медикаменты – 10%;

лекарства от диабета – 10%.

Другие жители неподконтрольного украинским властям Донбасса покупают на подконтрольной украинским властям территории примерно в таком же количестве лекарства:

от заболеваний сердечно-сосудистой системы – 36%;

от повышенного давления – 33%;

от простуды и острых респираторных инфекций – 9%;

обезболивающие медикаменты – 17%;

лекарства от диабета – 5%.

Отмечается, что 18% ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс, сообщили, что лекарства, в которых они нуждаются, нельзя купить в месте их нынешнего проживания. 76% респондентов сообщили, что у них есть доступ к необходимым им медикаментам, при этом 56% отметили, что цена на них выше, и 38% сообщили об их низком качестве.

Эксперты также выяснили, как часто жители неподконтрольного Донбасса пересекают КПВВ, с какими целями, и какие товары покупают на подконтрольной Украине территории.

*Методология 14-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с апреля по июнь 2019 года. Объем выборки – 2401 домохозяйство ВПЛ. Еще 4073 респондента-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 851 переселенец, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1255 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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