Волынец заявил о подготовке к всеукраинскому протесту шахтеров

Независимый профсоюз горняков Украины (НПГУ) принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров. Об этом сегодня, 16 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель НПГУ Михаил Волынец.

«Независимый профсоюз горняков Украины принял решение о подготовке к общему всеукраинскому протесту шахтеров. Но это зависит не только от членов профсоюзов, а и всех работников отрасли», – написал Волынец.

«Новая исполнительная власть так же, как и прежняя, демонстрирует свою неспособность и непонимание того, что на некоторых предприятиях заработная плата не выплачивается в течение 4-х месяцев», – добавил он.

Также он напомнил, что «на протяжении длительного времени снова протестуют горняки – сначала в Луганской области, а теперь и на Волыни».

Напомним, 7 октября, в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате.

Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

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