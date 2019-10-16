Жертвы войны на Донбассе: Реально ли получить компенсацию за погибших

В Украине нет механизма и законодательства, которое бы гарантировало родственникам погибших мирных граждан право на материальную компенсацию. Об этом рассказала координатор по вопросам оказания правовой помощи БФ «Право на защиту» («Право на захист») Юлия Трало.

«В отличие от гражданских лиц, которые получили ранения и инвалидность и которым определенный механизм компенсации предусмотрен, то в связи с гибелью гражданских лиц не предусмотрен сейчас конкретный механизм ни одним нормативным актом», – говорит она.

«Есть общая – более декларативная норма статьи 19 закона "О борьбе с терроризмом", которая гарантирует компенсацию ущерба, нанесенного террористическим актом, государством. Но любых других более детальных механизмов, которые бы конкретизировали, куда обращаться, на какую сумму рассчитывать, кто может рассчитывать на какую-то помощь – всего этого нет», – продолжила Трало.

По ее словам, БФ «Право на защиту» ставит перед собой задачи, чтобы в Украине появилось правовое поле с механизмом компенсации ущерба родственникам погибших мирных жителей в результате боевых действий на Донбассе, но пока его нет – организация все же пытается помочь гражданам в судебном порядке.

«Мы надеемся, что это возможно, поскольку наша организация уже несколько лет предпринимает ряд мер, чтобы защитить интересы человека в судах. Однако, к сожалению, пока какого-то окончательного решения хотя бы по одному делу нет. Но стоит сказать, что процедура подготовки к судебному заседанию достаточно длительная, и само судебное рассмотрение длится даже не один месяц и не один год», – отмечает правозащитница.

«Только в конце прошлого года мы получили первое решение, а уже в этом году получили еще пять решений о компенсации родственникам погибших людей, и одно решение о компенсации человеку, который получил ранение. В принципе, можно сказать, что все эти дела, их рассмотрение еще продолжается, вместе с подготовкой у нас заняли более двух лет», – добавила представитель БФ «Право на защиту».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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