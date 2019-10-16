На Луганщине пропал подросток (Фото)

В Луганской области пропал кадет военного лицея. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что во вторник, 15 октября, кадет Кременского военного кадетского лицея Григорий Богуш, 2004 года рождения, вышел из дома, чтобы ехать в лицей.

«В кадетский лицей в г. Кременная не явился, домой не вернулся, на связь не выходит. Его местонахождение в настоящее время не установлено. Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня просим обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102», – обратились в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Луганской области

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