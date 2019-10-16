Это было всего лишь предложение Лаврову: Марчук о «формуле Штайнмайера»

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) «формула Штайнмайера» ранее никогда не обсуждалась. Об этом заявил экс-представитель Украины по вопросам безопасности в ТКГ Евгений Марчук.
«В Трехсторонней контактной группе "формула Штайнмайера" никогда не обговаривалась. Когда я уже возглавлял украинскую часть ТКГ, россияне несколько раз инициировали внести в повестку дня рассмотрение того, что теперь называют "формулой Штайнмайера". Более того, их даже поддерживал модератор ОБСЕ в политической подгруппе – господин Морель», – сказал он.
«Украинская сторона ни разу не обсуждала и даже не приступала ни к какому тексту того, что называется "формулой Штайнмайера"», – заявил Марчук.
По его словам, переговоры в ТКГ у него начинались с переговоров один на один с российским представителем Борисом Грызловым, которого он убеждал, что нет никакой «формулы Штайнмайера».
«Когда журналисты по свежим следам спросили самого Штайнмайера о его же формуле, Штайнмаер сам удивился, о какой это формуле говорят. Они с Фабиусом просто написали предложения Лаврову. Формула Штайнмайера – это вырванный из минского документа – Комплекса мер от февраля 2015 года отдельный пункт, который в Комплексе мер идет под номером 10 и 11. Его детализировали и вывели как самостоятельный не просто документ, а самостоятельный формат нормализации [ситуации на Донбассе]», – прокомментировал экс-представитель Украины по вопросам безопасности в ТКГ.
«Я очень сожалею, что наша сторона сразу восприняла это сочетание, как формулу. Формула – это совсем другое, а это всего-навсего предложение Фабиуса и Штайнмайера господину Лаврову, а уже с российской стороны пошла дефиниция, что это формула», – добавил Марчук.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сегодня»
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