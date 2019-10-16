Переселенке из Донецка, освобожденной из плена «ДНР», во двор подбросили гранату

В Иванополье (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) во двор частного дома переселенки из Донецка, освобожденной из плена «ДНР», Валентины Бучок подбросили гранату. Боеприпас обнаружил ее муж, когда косил траву.

По словам женщины, ей угрожают не первый раз после того, как 27 декабря 2017 года ее освободили из плена «ДНР». «27 декабря 2018 года, может кому-то покажется это не очень значимым, убили моего кота. Это тот кот, которого мне передали из Донецка», – говорит Валентина.

В 2018 году ей также подожгли дом. «10 мая муж пошел в отпуск, и около двух часов ночи он начал кричать: "Валя, вставай, мы горим". Мы повскакивали и потушили крышу. А так как ни АТО-шники, ни бывшие военнопленные не имеют своего жилья, то для нас это был шок. Мы остались в чистом поле», – рассказала женщина.

Валентина отметила, что догадывается, кто поджег дом и подбросил гранату, поскольку ей угрожали в «МГБ ДНР». «Я не исключаю возможности, что это здесь находятся какие-то их люди», – сказала она.

Как сообщил инспектор мониторинга Бахмутского отдела полиции Павел Дяченко, информация по данному факту внесена в журнал Единого учета Константиновского отделения полиции. «Граната была изъята, и сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых она могла попасть на территорию данного двора», – сказал он.

Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

Напомним, в «ДНР» Валентину Бучок обвиняли в «шпионаже». Почти год женщина была в плену.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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