В «Л-ДНР» массово вербуют осужденных, – СБУ (Видео)

Контрразведчики СБУ фиксируют массовые факты вербовки представителями «МГБ Л-ДНР» граждан Украины, которых передали из колоний с неподконтрольных украинским властям территорий в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, в «Л-ДНР» через руководство колоний «МГБ» намеренно препятствует переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. «Они должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания», – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди заключенных, которых в 2019 году передали на контролируемую Украиной территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила 11 завербованных лиц и 20 осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

Так, по показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 на неподконтрольной украинским властям территории Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с «ЛНР». При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

«Также выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки Безлера. По каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины», – сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины напомнила, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Но гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он не совершил никаких незаконных действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной «спецслужбой».

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