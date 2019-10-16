На Донетчине мужчина торговал гранатами (Фото)

Сотрудники уголовного розыска полиции Донетчины задержали торговца гранатами. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что «бизнесом» занимался 46-летний житель Селидово.

«К оперативникам областного главка полиции Донетчины поступила оперативная информация о сбыте гранат на территории Селидово. Во время проверки факт подтвердился. Документирование преступной деятельности мужчины продолжалось около месяца. Доказательная база была собрана во время второго этапа оперативной закупки, при которой полицейские изъяли 2 гранаты с запалом. Незаконные предметы "бизнесмен" оценил в 1 000 гривен», – рассказали в полиции.

Всего в ходе оперативных действий полицейские изъяли 4 гранаты РГД-5 и деньги, полученные незаконным путем.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Также сообщается, что мужчина ранее уже был судим за наркопреступления и кражу.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

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