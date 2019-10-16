На Донетчине определили лучшего боевого медика Объединенных сил (Видео)

В Покровске (Донецкая обл.) прошли соревнования на лучшего боевого медика Объединенных сил. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Участие в соревнованиях приняли военнослужащие – специалисты по тактической медицине, победители предыдущих этапов конкурса в оперативно-тактических группировках «Север» и «Восток».

Для победы в соревнованиях участники должны были преодолеть два этапа – теоретический и практический. На первом боевые медики сдали тесты по индивидуальным знаниям в соответствии со стандартом «Подготовка военнослужащего по тактической медицине». В ходе практической составляющей конкурса участники демонстрировали свои навыки и умения по оказанию первой помощи и эвакуации раненого с передовых позиций. Для участников судейская коллегия предоставляла различные вводные: состояние пациента, характер ранения, дополнительные повреждения и т. д.

Кроме основной цели, определения наиболее профессионально подготовленных военных медиков, соревнования также позволили распространить в подразделениях новые формы и способы подготовки специалистов по боевой медицине на основе современного опыта, улучшить уровень полевой выучки, усовершенствовать теоретические знания.

По результатам конкурса победу одержал младший сержант из 92-й отдельной механизированной бригады. Призовые места также заняли представители отдельного разведывательного батальона и отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Вместе с грамотами и кубками победители также получили денежные сертификаты от командования Объединенных сил.

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