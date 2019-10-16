Латвия поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность, – Зеленский

Латвия поддерживает Украину в борьбе за территориальную целостность и в гуманитарных вопросах. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 16 октября, в ходе совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Латвия является одним из наших ближайших соседей и хорошо понимает все вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед каждым украинцем. Я благодарен за вашу солидарность и неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за весомую практическую помощь в противостоянии российской агрессии и в вопросах возвращения аннексированного Крыма», – сказал он.

По его словам, сегодня Украина борется за свое европейское будущее и «платит за это очень страшную цену». «Мы благодарны, что в этой нелегкой борьбе Латвия стоит рядом с украинцами. Сегодня мы договорились продолжать скоординированное взаимодействие наших государств в международных институциях – ООН, Совете Европы, ОБСЕ, а также в форматах межпарламентского взаимодействия», – заявил Зеленский

«Чрезвычайно важным для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха украинских детей, которые потеряли своих родителей вследствие войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласило на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые вернулись из плена», – отметил президент Украины.

Глава государства также поблагодарил Латвию за поддержку реформ ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.

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