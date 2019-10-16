Украина должна принять пакет законов для реинтеграции неподконтрольных территорий, – представитель омбудсмена

Украина должна принять пакет законов для реинтеграции временно неподконтрольных территорий. Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по вопросам партнерства с институтами гражданского общества Андрей Мамалыга на заседании Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», сегодня, 16 октября, передает пресс-служба омбудсмена.
Так, Мамалыга заявил, что трудности, которые возникли с реализацией так называемой «формулы Штайнмайера» связаны, прежде всего, с отсутствием публичного плана деоккупации и реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины и недостаточностью разъяснительной работы среди граждан Украины. «Если деоккупация находится в военно-политической сфере, то реинтеграция находится в гуманитарно-политической, механизм которой нужно разработать и принять в виде пакета законов безотлагательно. Чтобы граждане, проживающие на подконтрольных и неподконтрольных Украине территориях, понимали по каким правилам будет происходить реинтеграция временно оккупированных территорий», – сказал представитель омбудсмена.
По его убеждению, отсутствие такого механизма только усиливает социальную и политическую напряженность в Украине.
В обсуждении участвовали народные депутаты и правозащитники.
Как сообщалось ранее, в комитете ВРУ по правам человека заявили, что на безопасную реинтеграцию Донбасса нужно 2-3 года, чтобы подготовить население и сформировать там проукраинское большинство.
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