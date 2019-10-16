Дата вступления в силу нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе перенесена, – МинВОТ

Правительство приняло решение отложить вступление в действие постановления «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Украины на своей странице в Facebook.

«С 29 октября согласно этому постановлению в частности должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти для детей до 14-ти лет. А именно по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт. Получив многочисленные обращения граждан и проанализировав ситуацию, Минветеранов приняло решение о необходимости отсрочить вступление в силу этих правил», – говорится в сообщении.

Поэтому, во время заседания правительства вступление в силу Постановления № 815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября этого года.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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