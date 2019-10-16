В «Л-ДНР» «подразделения» НВФ находятся в состоянии высокой боевой готовности

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) поддерживает высокую боевую готовность «подразделений». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации», – сказано в сообщении.

В частности, согласно данным ГУР, 14 октября на полигонах «Южный» (Донецкая обл.) и «Центральный» (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения НВФ. При этом, привлеченные к учениям «подразделения» приведены в боевую готовность «Полная».

«Контроль за проведением учений осуществляется комиссией Южного военного округа ВС РФ (Штаб округа находится в Ростове-на-Дону, Россия)», – уточнили в Минобороны.

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