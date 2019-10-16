Производства «ДНР»: В Донецкой области изъяли контрафактные сигареты на 1,5 млн грн

В Донецкой области Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку и продажу оптовых партий контрафактных сигарет с неподконтрольной украинским властям территории. Были изъяты табачные изделия на более чем 1,5 млн грн. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Курахово и неподконтрольного Донецка нелегально переправляли сигареты производства Донецкой табачной фабрики через линию разграничения. «Затем через один из негосударственных почтовых сервисов контрафакт присылали в разные регионы Украины, а также за границу. Сбывали подделку под видом продукции известных марок», – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обнаружили 20 ящиков контрафактного товара в Курахово, еще 40 – на транзитном почтовом отделении в Днепре. Всего было изъято почти 2 тыс. блоков сигарет. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия.

Как сообщили в СБУ, по аналогичной схеме действовал житель Гранитного. Контрафакт сначала переправлялся лодками через реку Кальмиус, затем автомобилем через так называемую серую зону в обход контрольно-пропускных пунктов. Правоохранители задержали автомобиль злоумышленника на пути к Волновахе с более чем 60-ю ящиками сигарет без акцизных марок.

По предварительным оценкам общая стоимость изъятого у дельцов контрафакта составляет более 1,5 млн грн.

«По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Сейчас продолжается расследование по установлению всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к перевозке контрафакта через линию разграничения.

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