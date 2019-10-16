Бродил по городу: В Рубежном полицейские спасли краснокнижного лося (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) правоохранители спасли лосенка, занесенного в Красную книгу Украины. Полиции пришлось перекрыть одну из улиц города. Об этом сегодня, 16 октября, на своей странице в Facebook сообщает руководитель пресс-службы полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Лесное чудо, которое занесено в Красную книгу Украины, спасали полицейские в г. Рубежное. Лосенок ходил по городу, полицейские на 40 минут вынуждены были перекрыть движение по ул. Б. Хмельницкого чтобы сопроводить зверя снова в лес», – написала Погукай.

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