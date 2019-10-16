На Донетчине грузовик сбил подростка (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) несовершеннолетний парень попал под грузовик. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 19:45 по ул. Банковская. Водитель автомобиля «ГАЗ» не учел дорожной обстановки и сбил подростка.

«Парень, 2003 года рождения, переходил улицу по пешеходному переходу и попал под колеса грузовика. Водитель не остановился, чтобы пропустить пешехода, в результате пострадавший получил перелом и многочисленные ушибы. Сейчас несовершеннолетний госпитализирован», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Правоохранители начали досудебное расследование по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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