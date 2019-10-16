Формула Штайнмайера: Депутаты Харькова считают, что это путь к завершению войны на Донбассе

«Формула Штанмайером» является единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Так считают депутаты Харьковского горсовета, которые сегодня, 16 октября, на сессии утвердили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба госовета.

Как отмечается в документе, обращение обусловлено обострением внутренней политической ситуацией в Украине. «Мы, депутаты Харьковского городского совета, поддерживаем президента Украины в поисках мира. Мы считаем "Формулу Штанмайера" единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны. Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся к дальнейшему противостоянию на востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернут Украине неконтролируемые сейчас территории», – говорится в документе.

Харьковский городской совет в своем обращении призвал коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия президента Украины Владимира Зеленского в его деятельности на пути возвращения мира в Украину. А те городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении «Формулы Штанмайером», отозвать эти документы.

Кроме того, в своем обращении депутаты Харьковского городского совета требуют от политиков всех уровней прекратить инсинуации вокруг этого документа, а также воздержаться от проведения акций «Нет капитуляции». «Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Отказ от нее в рамках Нормандского формата избавит президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция», – сказано в документе.

Ранее сообщалось, что депутаты Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов приняли на внеочередных сессиях обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде Украины, Кабинету министров Украины относительно общественно-политической ситуации в Украине. Также напомним, что депутаты Сумского горсовета выступают за недопущение имплементации «формулы Штайнмайера». Кроме того, депутаты Ровенского областного совета обратились к президенту Украины относительно «формулы Штайнмайера».

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!