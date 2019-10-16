В Кремле еще не решили, как реагировать на требование Украины распустить «ЛНР» и «ДНР»

Кремлю пока не понятно, являются ли требования Украинской стороны в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) о роспуске «ЛНР» и «ДНР» отказом Украины от обязательств в рамках Минских договоренностей. Об этом сегодня, 16 октября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление украинской стороны о том, что одним из условий выполнения Минских договоренностей должен стать «роспуск квазигосударственных образований «ЛНР и ДНР», сообщает российский «ТАСС».

«Это опять, что называется, новые вводные, по ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные – и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Здесь пока трудно комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств и ранее поставленных подписей – пока непонятно», – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Минские договоренности были согласованы с участием представителей «ЛНР и ДНР». «Этот комплекс мер был парафирован представителями республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями этих республик. Это то, что случилось в Минске», – сказал Песков.

Напомним, что в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске «Л-ДНР».