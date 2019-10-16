Cоцуслуги – в одном помещении: На Луганщине открыли «Прозрачный офис» (Фото)

Сегодня, 16 октября, в Сватово (Луганская обл.) открыли центр предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Для реализации проекта из различных источников привлечено около 3 млн грн. В частности, из районного бюджета направлено 500 тыс. грн.

Так, «Прозрачный офис» позволит предоставлять населению базовый пакет услуг социального характера в одном помещении. «Как отмечено во время открытия, это еще одно мероприятие, направленное на реформирование системы предоставления социальных услуг для усиления поддержки социально незащищенных слоев населения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что это первый в Луганской области «Прозрачный офис». Там на месте и через электронную очередь будут работать специалисты управления социальной защиты.

Напомним, в четырех районах Луганской области планируется открытие центров предоставления социальных услуг в формате «Прозрачный офис». Соответствующие проекты представлены в Перспективном плане развития Луганской области на 2019-2021 годы.

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