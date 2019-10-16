Прибыль в 3 миллиарда: Министр пояснил, почему не отменяют поезда в Россию

Железнодорожное сообщение между Украиной и Россией в 2018 году обеспечило поступления в объеме 3 млрд грн в украинский бюджет, и речь о закрытии данного вида сообщения пока не идет, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет «УНИАН».

«Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 млрд грн поступлений в бюджет. И надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. Если будет принято решение на высшем политическом уровне, что мы будем изолироваться, то тогда об этом будет отдельно сообщено, пока это сообщение не закрывают», – добавил чиновник.

Согласно расписанию движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы на сайте «Укрзализныци», из украинских городов в Москву курсируют около 20 пар поездов, а также ряд беспересадочных вагонов, в частности, из Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других.

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