Амнистия и примирение на Донбассе: Стало известно, к кому это будет неприемлемо

На неподконтрольной украинской власти территории Донбасса амнистия, если и будет, то только определенной категории лиц. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от «Слуги народа » Богдан Яременко журналистам в кулуарах парламента, пишет «Сегодня.ua».

Он напомнил, что вопрос амнистии – это один из ключевых пунктов Минских соглашений и на нем особенно настаивает Москва. Однако политик считает ошибкой прошлой власти согласие на формулировку в этом документе « Украина обеспечит амнистию, недискриминацию и непреследование для всех участников событий на Донбассе » . « Мы не можем отбросить общий принцип права – неотвратимость наказания для тех, кто совершили военные преступления, преступления против человечности, причастны к убийствам и пыткам. Украина никогда не пойдет на амнистию. Украине необходимо двигаться в сторону принятия законов, которые позволят четко установить правовой статус людей, которые оставались на оккупированных территориях, в какой-то форме, которая не имеет состава преступления в соответствии с уголовным законодательством, но может подвергаться моральному осуждению » , – сказал Яременко.

Нардеп считает, что Украина могла бы воспользоваться международным опытом, установив отдельные процедуры в украинском законодательстве, предусматривающие явку с повинной или признание своей вины, автоматическую отмену необходимости нести наказание или осуждение за то, что было осуществлено. « Это определенные элементы и амнистии, и примирения. Но это не касается тех, кто причастен к убийствам, к крови. Очевидно, что закон об амнистии или о существовании амнистии в какой-то форме является требованием России в рамках мирного процесса, от которого Россия не отступит. Но мы надеемся, что трактовка амнистии, понимание амнистии как процесса помилования тех, кто признали свои преступления, и эти преступления не столь тяжелые, мне кажется, этот процесс мы сможем описать способом, который будет приемлем для украинского общества и будет соответствовать общим нормам права » , – резюмировал Яременко.

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