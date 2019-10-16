Бесплатная правовая помощь: В каких случаях можно на нее рассчитывать

Полиция Донетчины информирует о том, какие права имеет гражданин, если он стал задержанным, свидетелем преступления или пострадавшим от домашнего насилия. Об этом сегодня, 16 октября, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Так, согласно Закону Украины «О бесплатной правовой помощи», право на бесплатную вторичную правовую помощь имеют следующие категории:

лица, к которым применено административное задержание;

лица, к которым применен административный арест;

лица, задержанные по подозрению в совершении преступления;

лица, которым в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Такая помощь предоставляется в течение 72 часов с момента задержания;

лица, в уголовных процессах в отношении которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению или проведения отдельного процессуального действия.

Административное задержание длится не более трех часов, по подозрению в совершении преступления – до 72 часов. Каждого задержанного знакомят с его правами под личную подпись. Так, каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и предоставлена ​​возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника (часть четвертая статьи 29 Конституции Украины).

Об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

Работники полиции, на определенных законом основаниях, могут проводить поверхностную проверку или личный досмотр вещей. При этом человек имеет право:

попросить представиться и предъявить служебное удостоверение;

узнать от полицейского обоснование необходимости осуществления поверхностной проверки или личного досмотра человека и его вещей;

обжаловать действия полицейских в вышестоящий орган полиции или в суд.

Поверхностная проверка заключается в визуальном осмотре лица, вещей или транспортного средства.

Поверхностная проверка осуществляется работником полиции одного пола с задержанным.

В случае домашнего насилия гражданин имеет право обратиться за бесплатной правовой помощью в единый контакт-центр юридической помощи (круглосуточно, бесплатно). А также юридическую, медицинскую и психологическую помощь пострадавшие от насилия могут получить во временном приюте для жертв домашнего насилия.

Больше информации на сайте Нацполиции Право на защиту

Полезные контакты: 0-800-213-103 – Единый контакт-центр юридической помощи (круглосуточно и бесплатно в пределах Украины).

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