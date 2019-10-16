МВФ изменил прогноз валютного курса гривны

Международный валютный фонд обновил прогнозы валютного курса гривны. Об этом со ссылкой на отчет МВФ пишет аналитик Альфа-Банка Алексей Блинов, сообщает Финансовый клуб.

Среднегодовой курс гривны к доллару США, который МВФ использовал в обновленном макропрогнозе, составит в 2019 году 26,75 грн/$.

При этом в 2020 году МВФ ожидает среднегодовой курс 27,72 грн/$, а в 2021-м – 28,7 грн/$.

Издание напомнило, что МВФ изменил прогноз роста ВВП Украины в текущем году с 2,7% до 3%, но сохранил прогноз на 2020 год на уровне 3%. Инфляция на конец 2019 года составит 7%, 2020-го – 5,6%, к концу 2024-го – 5%.

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